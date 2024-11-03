Şehitkâmil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Dubai çikolatası üretimi yapılan bir iş yerinde gerçekleşen denetimlerde genel temizlik ve düzensiz bir ortamda sağlıksız üretim yapıldığı tespit edildi. İşletmeyi mühürleyen zabıta ekipleri, yasal işlem başlattı.

Şehitkamil Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda üretimi yapan firmalara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelinde vatandaşların sağlıklı şartlarda gıda tüketmelerini sağlamak ve gıda güvenliğini arttırmak adına gerçekleşen düzenli denetimlerde sağlıksız şartlarda üretim yapan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılıyor.

Sağlıksız ortamda üretim yapan işletme kapatıldı

Şehitkâmil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün Sanayi Mahallesi’nde üretim yapan bir işletmede de rutin denetim gerçekleştirildi. Dubai çikolatası üretimi gerçekleştiren işletmede yapılan kontrollerde pencerelerde tel sineklik bulunmadığı, ilaçlama yapılmadığı, iş yerinde araba lastiği gibi gereksiz eşyalar bulundurulduğu, personel kıyafetlerinin de rastgele ortalığa atıldığı ve genel temizlik ile düzenin sağlanmadığı tespit edildi.

Denetim sonucunda sağlıksız ortamda üretim yapan işletme mühürlenerek, yasal işlem başlatıldı.