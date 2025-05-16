Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde tavuk ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Sağlık ve hijyen kurallarına aykırı satış yapan işletmeler hakkında işlemde bulunan, ekipler bilgilendirmelerde de bulundu.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığı korumaya yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Son günlerde tavuk ürünlerinde sıkça yaşanan sorunlar üzerine tavuk ürünleri satışı yapan işletmeleri mercek altına alan ekipler, sıkı bir denetim gerçekleştirdi.

Aykırı işletmeler hakkında işlem yapıldı

Şehitkamil genelinde gerçekleşen denetimlerde işyeri açma ruhsatı, çalışanların bone takmaları ve işyeri genel temizliği, yangın tüpü ile tavukların konulduğu dolaplar mutfaklar incelendi. Denetimler sonucunda standartlara uygun üretim ve satış yapmayan işletmeler hakkında işlem yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde denetimleri artarak devam edeceği bildirildi.