Çocukların erken yaşta uygulamalı trafik eğitimi alarak bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak adına Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nda 2023-2024 eğitim faaliyetleri başladı. 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimlerde öğrencilere, teorik ve uygulamalı trafik kuralları öğretiliyor.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Şehitkamil Trafik Parkı’nda da eğitimlere başlanıldı. Şehitkamil Trafik Eğitim Parkına gelen Ömer Asım Aksoy İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine ilk olarak teorik eğitim verildi. Teorik eğitiminin ardından uygulamalı eğitime geçildi. Öğrenciler, park içerisinde bulunan akülü ve pedallı araçları kullanarak, trafik ışıkları, yaya geçitleri, üst geçitler, alt geçitler ve otobüs durakları gibi yerlerde nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili bilgilendirildiler.

“Verilen eğitimlerden çok memnun olduk”

Bu tür eğitimlerin öğrenciler üzerinde önemli olduğuna dikkat çeken Ömer Asım Aksoy İlkokulu Öğretmeni Filiz Mercan, “2023-2024 eğitim ve öğretim yılın başlamasıyla birlikte, okulda işlediğimiz trafik dersini bugün öğrencilerimize uygulamalı göstermek amacıyla Şehitkamil Belediyemiz tarafından hizmete sunulan Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’na getirildik. Öğrencilerimiz; polis arkadaşlar tarafından önce teorik eğitimlerini aldı, ardından akülü araçlar ve pedallı bisikletler üzerinden uygulamalı eğitim aldı. Buradaki eğitimlerin öğrencilerimiz için çok faydalı olduğuna inanıyorum. Buradaki eğitimlerle öğrencilerimizde, bir nebze de olsa trafik bilinci oluştuğuna inanıyorum. İlerde kurallara uyan bir yaya ve daha dikkatli bir sürücü olacaklarına inanıyorum. Verilen eğitimlerden çok memnun olduk. Böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için başta Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ben ve arkadaşlarım için çok eğlenceli bir eğitim oldu”

4. sınıf öğrencisi Ahmet Selim Saraç, “Bugün Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’na geldik. Burada polis amcamız tarafından trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Trafik kurallarına uymamız noktasında eğitimler verildi. Daha sonra akülü araçlar ve bisikletlerle uygulamalı trafik eğitimi aldık. Ben ve arkadaşlarım için çok eğlenceli bir eğitim oldu. Buradan aldığımız eğitimler, şimdiden bizler açısından çok iyi oldu. Artık trafik kurallarını biliyoruz, trafikte nelere dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz. Burada öğrendiğimiz hiçbir şeyi hayatımız boyunca unutmayacağız. Aldığımız eğitimlerden mutluyuz. Bu parkı bize kazandıran Başkanımıza ve bize eğitim veren tüm eğitmen hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.