Şehitkamil Belediye Spor Kulübü’nün Milli Takım Sporcusu Kaan Kara, 47. International Swimming Championship Telekom Slovenije 2023 Yüzme Şampiyonası’nda 3 madalya kazanarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü’nün Ay-yıldızlı gururu Kaan Kara, yüzme branşında gösterdiği üstün performansla bir kez daha şampiyon unvanını kazanmayı başardı. Uzun yıllardır yüzme sporunda gösterdiği üstün başarılarla adını sıkça duyuran Milli Takım Yüzücüsü Kara, kariyerine bir başarı daha ekledi.

Kara, 47. International Swimming Championship Telekom Slovenije 2023 Yüzme Şampiyonası’nda 200 Metre Kurbağalama Erkeklerde 02.25.15 derecesiyle altın madalyayı boynuna takarken, 200 Metre Kurbağalama Erkeklerde 01.04.62 derecesiyle ve 50 Metre Kurbağalama Erkeklerde 00.28.68 derecesiyle gümüş madalyaların sahibi oldu.

“Azimli duruşunun kanıtı”

Şampiyonanın ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu şampiyonluğun Kaan Kara’nın yıllardır süregelen disiplinli çalışmalarının ve azimli duruşunun bir kanıtı olduğunu ifade etti. Başkan Fadıloğlu, “Ay-yıldızlı gururumuz, yüzme branşındaki bu zorlu yarışta farklı ülkelerden deneyimli ve yetenekli sporcularla rekabet etti. Fakat sahip olduğu müthiş kondisyon, mükemmel tekniği ve olağanüstü hızıyla öne çıktı. Kulvarlarda yine son derece etkileyici bir performans sergiledi. Bu başarı, onun yıllardır süregelen çalışmalarının, azimli duruşunun ve antrenörlerinin emeklerinin bir kanıtıdır. Kaan Kara, yüzme branşında ülkemizin en iyi sporcularından biri olmanın yanı sıra genç sporculara da ilham kaynağı oluyor. Kaan’ı bir kez daha tebrik ediyor, kariyerindeki başarılarının devamını diliyorum. Onun, gelecekteki yüzme yarışmalarında da aynı başarıları sürdüreceğine ve bayrağımızı gururla temsil edeceğine olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.