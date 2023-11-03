Şehitkamil Belediyesi, eğitimin ilk kademesi olarak kabul edilen okulöncesi eğitime büyük önem veriyor. Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren 25 aile merkezinde açılan 50 anasınıfı şubesinde 742 öğrenci eğitim alırken, anneleri de aile merkezlerindeki kurslarda eğitim görüyor.

Eğitime vermiş olduğu desteklerle adından söz ettiren Şehitkamil Belediyesi, bünyesinde bulundurduğu aile merkezlerinde açmış olduğu anasınıflarıyla okul öncesi eğitime büyük katkı sağlıyor. Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 25 aile merkezinde açılan 50 anasınıfı şubesinde 742 öğrenci eğitim alırken, anneleri de aile merkezlerinde açılan çeşitli branşlarda açılan kurslardan faydalanıyor. Şehitkamil Belediyesi, anasınıfı öğrencilerinin tüm araç-gereç ve eğitim materyallerini ücretsiz olarak karşılıyor. Şehitkamil Belediyesi Selahattin Eyyubi Aile Merkezi Anaokuluna gelen öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde eğitim alıyor. Öğrenciler, sayıları, harfleri ve çocuk şarkılarını öğreniyorlar. Bunun yanı sıra öğrenciler, boyama etkinlikleriyle de renkleri öğreniyorlar.

Anneler çocuklarını yalnız bırakmıyorlar

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Selahattin Eyyubi Aile Merkezi Anaokulu Öğretmeni Aslıhan Dindaroğlu, “Şehitkamil Belediyemiz ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu kurumlar arası iş birliği çerçevesinde, Selahattin Eyyubi Aile Merkezi Anaokulunda öğrencilerimize okul öncesi eğitimi veriyoruz. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı boyunca burada çocuklarımıza eğitimler verirken, anneleri de aile merkezimizde açılan; dikiş-nakış kursu, giyim kursu, kuran kursu olmak üzere çeşitli kurslarımıza katılarak, çocuklarını yalnız bırakmıyorlar. Öğrencilerimiz de annelerinin burada olmasının gönül rahatlığıyla derslere giriyorlar. Öğrencilerimize; sayıları, harfleri, renkleri öğretiyoruz. Bunun yanında çocuk şarkılarını öğretiyoruz, çeşitli etkinlikler düzenleyerek, öğrencilerimizi ilkokula hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.