Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın güvenli ve konforlu yol hedefiyle başlattığı çalışmalarla ilçe genelinde yollar yeni bir yüze kavuştu. 2 bin kilometreyi aşkın arazi yolunun açıldığı ve mucurlandığı Şehitkamil’de kaldırımlarda 120 bin metrekareden fazla kilit taşı ve bordür taşı döşendi. Başkan Yılmaz, Şehitkamil’e yakışmayan yollar ve kaldırımlarda adeta seferberlik başlattıklarını söyledi.

Türkiye’nin en kalabalık ilçelerinden biri olan Şehitkamil’de yollar ve sokaklar Umut Yılmaz’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla yeni bir görünüm kazandı. Başkan Yılmaz’ın göreve başlar başlamaz başlattığı çalışmalarla Şehitkamil halkı güvenli ve konforlu ulaşım ağına kavuştu. İlçe genelinde 9 aylık süreçte binlerce kilometrelik yollar açıldı, bozuk yollar ve kaldırımlar da yenilendi.

"Şehitkamil’de yollar sorun olmaktan çıkacak"

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçede kronik sorun halini alan yolların bir problem olmaktan çıkarmak istediklerini söyledi. 2024 yılı içerisinde adeta seferberlik başlattıklarını belirten Yılmaz, "Halkımızın en çok şikayet ettiği konulardan biri maalesef yollardı. Nitekim göreve gelir gelmez ekip arkadaşlarımızla oturduk ve öncelikli bölgeleri belirleyerek çalışmalarımıza başladık. İmkansız dursa da 9 ay gibi kısa süreden önemli mesafe kat ettik" dedi.

"2 bin kilometreyi aşkın arazi yolu açıldı"

Çalışmalar kapsamında Nisan 2024 ve Aralık 2024 tarihleri arasında kent merkezi ve kırsal mahallelerde yolların yenilendiği ve arazi yollarının açıldığını paylaşan Yılmaz, "Kırsal mahallelerimiz bizim çok önemli. Çünkü şehrimizin ve ülkemizin üreten gücü. Halkımız yol olmaması nedeniyle tarlasını ekip biçemiyordu. Hızlıca yürütülen çalışmalarımızla 2 bin kilometreden fazla arazi yolunu kış gelmeden açtık. Yine 3 mahallemizde de futbol sahası yaparak, halkımızın hizmetine sunduk" dedi.

"64 mahallede yollar yenilendi"

64 mahallede de yüzlerce kilometrelik yolun asfaltlanarak yenilendiğinden bahseden Yılmaz, "Kent merkezindeki birçok mahallemizin yolları ne yazık ki kullanılamaz durumdaydı. Çok şükür şu an böyle bir sorunumuz kalmadı. Yollarımız, yenilendi. Halkımız, hak ettiği konforlu ve güvenli yola kavuştu. Kaldırımlarımızda da sıkıntılar mevcuttu. Ekiplerimiz bu süre zarfında 80 bin metrekarelik kilit taşı ve 40 bin metrekarelik bordür taşı döşemesi gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

"Birçok mahallede çalışmalar devam ediyor"

Hiçbir zaman "oldu, bitti" anlayışıyla hareket etmediklerini dile getiren Yılmaz, "Şehitkamil’imizde yolların büyük bir kısmı yenilenmiş olsa da birçok bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz verdiğimiz gibi Şehitkamil’de yolları sorun olmaktan çıkaracağız. Çünkü Şehitkamil halkı hizmetin en kaliteli ve iyisini hak ediyor. Bu süreçte çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür diliyoruz. Ekip arkadaşlarımı da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Tüm çabamız yaşanabilir bir Şehitkamil için" şeklinde konuştu.

"Küsget’te yollar yenileniyor"

Başkan Yılmaz, Şehitkamil ve Gaziantep’in lokomotif bölgelerinden Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) esnafının yıllardır beklediği müjdeli haberi de paylaştı. Yılmaz, önümüzdeki günlerde KÜSGET’in bozuk yollarını asfaltlanacağını duyurdu. Yılmaz, mevcut yolların KÜSGET’e yakışmadığını ifade ederek, "Etüt-proje çalışmalarımız tamamlandı. Ekiplerimizle birlikte yeni sezonda KÜSGET’te bozuk tüm yolları yenileyeceğiz" diye konuştu.