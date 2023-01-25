Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi’nde eğitim gören genç kramponlar, yarıyıl tatilini sporcu performans kampında geçirecekler. 8 farklı kategoride 250 futbolcunun katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda genç yetenekleri, yeşil sahada yoğun bir mesai bekliyor.

Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi’nde eğitim gören genç kramponlar, yarıyıl tatilini sporcu performans kampında geçirecekler. 8 farklı kategoride 250 futbolcunun katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda genç yetenekleri, yeşil sahada yoğun bir mesai bekliyor.

Futbol Akademisi faaliyetleriyle genç sporcuların fiziksel gelişimini, taktiksel bilgi edinmelerini, paylaşma - yardımlaşma duygularının artmasını ve bunun yanında takım halinde hareket edebilme özelliklerini kazandırmak isteyen Şehitkamil Belediyesi, yarıyıl tatilini fırsat bilerek yaş grubu takımlarını tempolu bir çalışma programına tabi tutacak. 4 farklı tesiste, 8 farklı yaş grubunda 250’nin üzerinde futbolcunun eğitim göreceği kampta, gerçekleştirilecek sporcu performans testlerinin ardından ikinci etap çalışmalarında kampın temel hedefleri doğrultusunda ağırlıklı olarak pas, beceri ve oyun bilgisi eğitimleri üzerinde durulacak.

“15 günlük süreyi en verimli şekilde değerlendireceğiz”

Yarıyıl tatilinde gerçekleştirilecek “Futbol Akademisi Performans Kampı” ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediyesi Futbol Direktörü Taner Özyakut, okullara verilen 15 günlük arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirtti. Özaykut, açıklamasında, “Sömestr tatillerinde düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz altyapı sporcu performans kampını, bu yıl da 8 farklı yaş grubunda 250’nin üzerinde sporcumuzun katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Genç futbolcularımızın gelişimleri için bu tip programlar çok kıymetli. Altyapılarımızda görev yapan tüm teknik sorumlularımız, sporcularımızın hayal ettikleri noktaya, temelleri sağlam bir şekilde ulaşabilmeleri adına büyük emekler veriyorlar. Kamp programı içerisinde sporda performans testleri, teknik ve taktik uygulamalar, kural bilgisi eğitimleri, mevki çalışmaları ve değerler eğitimi olacak. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, desteklerini esirgemeyen başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na, kulüp yöneticilerimize ve saygıdeğer velilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.