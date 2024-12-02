Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, BAL Ligi 11. haftasında deplasmanda Reyhanlıspor’a konuk oldu. 90 dakika mücadeleyi elden bırakmayan kırmızı siyahlılar, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Temsilcimiz, bu sonuçla puanını 25’e yükselterek, zirve yarışını sürdürdü.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Grup’ta mücadele eden Gaziantep Şehitkâmil Belediyespor, 11. haftada Reyhanlıspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadyumu’nda oynanan maçta, kırmızı siyahlılar etkili bir oyun sergiledi. Karşılaşmada 90 dakika mücadele eden temsilcimiz, kazanmasını bildi. Müsabakayı 2-0’lık üstünlükle tamamlayan kırmızı siyahlılar, puanını 25’e yükseltti. 3. sıradaki yerini koruyan Temsilcimiz, ligin 12. haftasında 08 Aralık 2024 Pazar günü evinde Develigücü ile karşılaşacak.

“Taraftara çağrı”

Alınan galibiyetin ardından takımızı kutlayan Şehitkamil Belediyespor Başkanı İrfan Karakuzulu, deplasmanda önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Takımın yoğun maç programına rağmen güzel işler çıkardığını anlatan Karakuzulu, “Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. 90 dakika sahada mücadele ettik ve istediğimiz sonucu almasını bildik. Futbolcularımız ve teknik heyetimizi kutlarım. Tedbiri elden bırakmadan, çalışmalarımızı sıkı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu hafta sahamızda Develigücü’nü ağırlıyoruz. Kendi sahamızda taraftarımızın önünde bu maçtan da galibiyetle ayrılarak, galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Tüm Şehitkamil’imizi 08 Aralık Pazar günü oynayacağımız maça davet ediyorum” dedi.