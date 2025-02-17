Bölgesel Amatör Ligi’nde şehrimizi başarıyla temsil eden Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, 20. haftada evinde ağırladığı Samandağ Gençlerbirliğispor’u 2-0’lık skorla geçerek, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Temsilcimiz, ligin 20. haftasında deplasmanda İmamoğlu Belediyespor’a konuk olacak.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. grupta mücadele eden Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, yoluna galibiyetle devam ediyor. Kırmızı siyahlılar ligin 19. haftasında evinde Samandağ Gençlerbirliğispor’u konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan temsilcimiz, ilk yarıyı beraberlikle kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Şehitkamil Belediyespor, bulduğu 2 golle karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.

Bu sonuçla puanını 38’e yükselten temsilcimiz, galibiyet serisini de 4 maça çıkardı. Kırmızı siyahlılar, ligin 20. haftasında deplasmanda İmamoğlu Belediyespor ile kozlarını paylaşacak.

"Galibiyeti sonuna kadar hak ettik"

Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Başkanı İrfan Karakuzulu, alınan galibiyeti taraftarlara hediye etti. Futbolcu ve teknik heyete teşekkür eden Karakuzulu, "Bizim için oldukça önemli bir maçtı. 90 dakika boyunca mücadeleyi elden bırakmayan futbolcularımı tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir galibiyetti. Lige başlamadan önce bir hedefimiz vardı. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Bundan sonra her maç kritik ve ayrı bir öneme sahip. İnşallah önümüzdeki hafta İmamoğlu deplasmanından da galip ayrılarak, iddiamızı sürmek istiyoruz" diye konuştu.