Şehitkamil Belediyesi Başkanı Umut Yılmaz’ın çalışmaları sonucu Şehitkamil Belediyesi’nin Tarihi Kentler Birliği’ne üyeliği tamamlandı.

Şehitkamil Belediyesi’nin girişimleri ile ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi ve kültürel varlıklar yıllar sonra restore edilecek. Yaprak Mahallesi ve Dülük Antik Kenti gibi tarihi mekanlar Başkan Umut Yılmaz ve ekibi tarafından hazırlanan projelerle geleceğe taşınacak. Şehitkamil’de çok önemli kültürel ve tarihi yapılar olduğunu söyleyen Yılmaz, “Zengin kültürel varlıklara sahibiz. Ancak bu zamana kadar ne yazık ki sahip çıkamamışız. Geleceğe güvenle bakmanın yolu tarihimizi yarınlara taşımaktan geçiyor. Biz de bu varlıklarımızı restore ederek, kent turizmine kazandıracağız” dedi.

Şehitkamil Belediyesi’nin üyeliği tamamlandı

Başkan Yılmaz’ın başlattığı projeler sonucu Şehitkamil Belediyesi’nin Tarihi Kentler Birliği’ne üyeliği de tamamlandı. Şehitkamil, Türkiye geneli Tarihi Kentler Birliği’ne üye olan 470 belediyeden biri oldu. Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Ankara’da düzenlenen Tarihî Kentler Birliği ve Unesco Buluşması’na katıldı. Burada Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelen Yılmaz, projelerini anlattı.

“Yaprak Mahallesi’nde çalışmalar başladı”

Yılmaz, Şehitkamil sınırları içerisinde önemli tarihi varlıklar bulunduğunu söyledi. Dülük Antik Kenti ve Yaprak Mahallesi’nde yıllardır bir çalışma yapılmaması ve korunamamasının oldukça üzücü bir durum olduğunu anlatan Yılmaz, “Maalesef tarihi varlıklarımıza sahip çıkamamışız. Göreve geldikten hemen sonra gerekli adımları attık. Nihayetinde güzel bir proje ortaya çıktı. Yaprak Mahallesi’nde incelemelerde bulunarak, son durumu yerinde görme fırsatımız oldu. Çalışmalarımız tamamlandığında tarihi mahallemizin eski halinden eser kalmayacak” şeklinde konuştu.

"Dülük’ü dünyayla buluşturacağız"

Bir diğer önemli varlığın da Dülük Antik Kenti olduğunu ifade eden Yılmaz, “Dülük’te ne yazık ki senelerden beri bir çalışma yapılmamış. Ama baktığımız zaman Zeugma’dan, Göbeklitepe’den bir farkı yok. Şehrin merkezine kısa mesafede böylesi varlığın korunamaması ve turizme kazandırılmamasını anlayamıyoruz. Burada da gerekli çalışmalarımızı başlatıyoruz. Ankara’da Başkanımız Mansur Yavaş’a tüm projelerimizi anlattık. Sağ olsun destekler noktasında gerekli desteği vereceklerini söyledi. Dülük’te kazı çalışmalarının devam etmesi için gerekli olan ödenek de aktarıldı. İnşallah çalışmalarımız tamamlandığında Şehitkamil’imizin bu zamana kadar gösterilmeyen tarihi ve kültürel zenginliğini tüm halkımız ve dünyayla buluşturacağız” diye konuştu.