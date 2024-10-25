Şehitkâmil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığı ve güvenliğine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bir işletmede gerçekleşen denetimlerde etiketsiz olduğu tespit edilen bin 800 koli yumurta imha edildi.

Şehitkâmil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Halk sağlığı ve güvenliği için aykırı faaliyet yürüten işletmelere göz açtırmayan zabıta ekipleri, ele geçirilen sağlığa aykırı ürünleri imha ediyor.

Etiketsiz yumurtalar imha edildi

Önceki gün zabıta ekipleri İl Tarım veOrman Müdürlüğü ekiplerince Onat Kutlar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde işletmede bulunan yumurtaların etiketsiz olduğunu tespit eden ekipler, yönetmeliklere aykırı bu ürünlerin piyasaya sürülmesini engelledi.

İşletmeye ilgili yasa maddelerince idari işlem başlatan ekipler, etiketsiz bin 800 koli yumurtayı imha etti.