2025’i proje yılı ilan eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi Antika Pazarı için başvuruların başladığını duyurdu. Yılmaz, eski zamanların ruhunu taşıyan eşsiz parçalar, koleksiyonluk objelerin yer alacağı pazara tüm antika tutkunlarını davet etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sözünü verdiği Şehitkamil Belediyesi Antika Pazarı’nda yer almak isteyen antika tutkunlarının merakla beklediği müjdeli haberi paylaştı. Yılmaz, yakın zamanda kapılarını açacak olan Antika Pazarı’nda yer almak isteyen vatandaşlar için ön başvuruların başladığını söyledi.

Başvuruların, sehitkamil.bel.tr adresi üzerinden yapıldığını bildiren Yılmaz, "2025 yılı Şehitkamil’imiz için çok renkli ve eğlenceli bir yıl olacak. Birçok projemizi hayata geçirmeye başlıyoruz. Hiç şüphesiz Şehitkamil Belediyesi Antika Pazarı da en önemli projelerimizden biri. Antika tutkunları uzun zamandır bu anı bekliyordu. Şimdi ön başvuruları almaya başladık. Tesbih, radyo, plak, para, kilim, gramafon, gaz lambası, bakır, porselen, biblo ve binlerce antika ile eski zamanların ruhunu taşıyan eşsiz parçalar, koleksiyonluk objeler ve nostaljik hatıraların yeniden değer bulacağı Şehitkamil Belediyesi Antika Pazarı’na tüm antika tutkunlarını davet ediyorum" dedi.