Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top’un şehadetinin ikinci yıldönümü nedeni ile memleketi Samsun Havza’da mevlit okutuldu.

Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top ailesi tarafından şehadetinin ikinci yıldönümünde Değirmenüstü Mahallesi’ndeki baba ocağında ailesi tarafından Havza Belediyesinin destekleri ile mevlit okutuldu. Mevlit programına Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, CHP İlçe Başkanı Halil Alkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, şehit aileleri için her zaman göreve hazır olduklarını belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise şehitlerin emanetleri için her zaman kapılarının açık olduğunu ifade ederek, “Şehitlerimizin emanetleri için her zaman kapılarımız açık. Bu vatanı vatan yapan aziz şehitlerimizdir. Bizler onların emanetlerine karşı her zaman göreve hazırız” diye konuştu.