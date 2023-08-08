Eskişehir’de görevli olduğu yıllarda Kıbrıs’a yapılan operasyonunda şehit düşen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, yurdun dört bir tarafından unutulmayarak, adına açılan etiket ile sosyal medyada da anılıyor.

Şehadetinin üzerinden 59 yıl geçen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel unutulmadı. Yurdun dört bir yanında sosyal medyada anmalar yapıldı. Önemli bir çoğunluğu Eskişehirli olan sosyal medya kullanıcıları, Topel adına açılan etikete onlarca gönderi paylaşarak şehidini andı. Bazı kurum ve kuruluşlar, yıl dönümü dolayısı ile mesajlar yayınladı.

59 Yıl önce ne oldu

Cengiz Topel, 1961 yılında Eskişehir 1’inci Hava Ana Jet Üssü’ne atandı. Topel, 1964 yılında Kıbrıs’ın Erenköy bölgesine yapılan hava operasyonunda, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait dörtlü F-100 kolunun lideri olarak görevlendirildi. Bu operasyonda Rumlar tarafından uçağı düşürülen Yüzbaşı Topel, rehin alındıktan sonra 29 yaşında şehit oldu.