Kovancılar ilçesinde yapımı tamamlanan Şehit Yusuf Ataş Kız Kur’an Kursu dualarla açıldı.

Kovancılar ilçesinde yapımı tamamlanan Şehit Yusuf Ataş Kız Kur’an Kursu dualarla açıldı.

Kovancılar ilçesinde müftülük tarafından yapımı tamamlanan kız Kur’an kursuna, şehit Yusuf Ataş’ın ismi verildi. Kurs, bugün dualar eşliğinde hizmete açıldı. Açılış törenine İl Müftüsü Selami Aydın, İlçe Müftüsü Muhammed Said Okumuş, öğrenciler ve ilçe sakinleri katıldı.

Bir hadisten örnek vererek eğitimin önemine dikkat çeken Müftü Aydın, "Peygamberimiz, ’çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz’ hadis-i şerifini hatırlatıyorum. Abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, rabbimizin, peygamberimizin kim olduğunu onlara öğretmemizi tavsiye ediyor. Biz 4,5,6 yaşındaki çocuklarımıza yönelik eğitimlerimizi, peygamber efendimizin bu tavsiyesini yerine getirmek üzere yapıyoruz" dedi.