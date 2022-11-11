Geçtiğimiz ay Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan piyade astsubay çavuş Yusuf Ataş (21) için, Bingöl’de mevlit okutuldu.

Geçtiğimiz ay Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan piyade astsubay çavuş Yusuf Ataş (21) için, Bingöl’de mevlit okutuldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince bölücü terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatında geçtiğimiz ay şehit olan piyade astsubay çavuş Yusuf Ataş için ailesi Mevlid-i Şerif okuttu. Merkez Kültür Mahallesi Camisi’nde okutulan mevlide, şehit ailesi, akrabaları, emniyet ve jandarma personeli ile kurum amirleri katıldı. Şehit Ataş için dualar edilirken, aileye de başsağlığı dilekleri iletildi.

Şehit Ataş’ın bir kahraman olduğunu belirten Bingöl Şehit Aileleri Gaziler ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Vahap Baysal, şehidin vasiyetinin de yürekleri sızlattığını söyledi. Baysal, "Bugün Pençe Kilit Harekatında 40 gün önce şehit olan kahraman astsubayımız Yusuf Ataş için mevlit programı düzenlendi. Yusuf kardeşimiz, vatan toprağı için sınır ötesinde şehit düştü. Kahramanımızın vasiyeti de vardı. Vasiyeti bütün Türkiye, şehit aileleri, gazileri ve bütün halkımızın yüreğini dağladı. Biz Yusuf astsubayımızla gurur duyuyoruz. Vatan için şehit düşen bütün kahramanlarımızın ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun" dedi.