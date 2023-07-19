Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde Şehit Recep Turan Okulunu gösteren yön tabelalarını sprey boya ile boyayan kişi ya da kişilere sosyal medyada tepki yağıyor.

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde Şehir içinde Şehit Recep Turan Okul tabelasını sprey boya ile boyanması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Sosyal medyada fotoğrafları yayınlayan vatandaşlar, tepkilerini dile getiriyor. Şehit tabela gösterge tabelasına zarar veren bu kişi ya da kişiler hakkında yorum yazan vatandaşlar “Şehidimizin isminin olduğu caddeyi gösteren levhayı kime ne yararı var. Nerenize battı bu tabelalar´´ diyerek tepkilerini dile getirdiler.