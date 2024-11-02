Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehit aileleri ve gazileri Çanakkale ve Bursa’nın tarihi mekânlarını ziyaret etmek üzere gezi programı düzenledi. 80 kişilik ilk kafileyi Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yolcu etti.

Şehitlerin emaneti olan aileleri ve gazilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir organizasyona daha imza attı. Bu kapsamda, şehit yakınları ve gazilerin yer aldığı 80 kişilik ilk kafile Çanakkale ve Bursa’nın tarihi mekânlarını ziyaret etmek üzere yola koyuldu. Çanakkale’deki savaş alanları ve Bursa’nın tarihi yapıları, katılımcılar için unutulmaz hatıralarla dolu bir deneyim sunacak. Periyotlar halinde gerçekleştirilecek gezilerde toplam 240 şehit yakını ve gazi; Türkiye’nin zengin tarihini yakından tanıma, anma ve duygusal bir bağ kurma fırsatı bulacak.

Türkiye Muharip Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’in destekleriyle kahramanlar diyarından şehitleri diyarına geziye gidiyoruz. İlk etapta 80 şehit ailesi ve gazimizle birlikte Çanakkale ve Bursa’nın tarihi mekânlarını ziyaret etmek üzere yola koyuluyoruz. Toplamda 240 şehit ailesi ve gazimiz bu mekânları görme fırsatı bulacak. Destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Tarihi mekanları ziyaret etmek üzere yola çıkacak kafileyi yolcu eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bu mukaddes topraklar için canını feda eden şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz baş tacımız. Onlar bizim en değerli emanetlerimiz. Bugün de şehit ailelerimizi ve gazilerimizi çok kıymetli bir geziye uğurluyoruz. Rabbim yollarını açık eylesin. Büyükşehir Belediyesi olarak şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.