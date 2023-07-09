Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) koordinesinde Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelen şehit yakınları ve gaziler, doğa gezisi yaptı.

EMŞAV koordinesinde düzenlenen gezi çerçevesinde Tunceli’ye gelen şehit yakınları ile gaziler, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ile Emniyet Müdürü Hakan Duman’ı ziyaret etti. Kent gezisi çerçevesinde Ovacık ilçesinde bulunan gözeleri gezen şehit yakını ve gaziler, gezi süresince kendilerini misafir eden Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve Emniyet Müdürü Hakan Duman ile EMŞAV Diyarbakır ve Tunceli il başkanlıklarına teşekkür etti.