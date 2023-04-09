Menemen Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Sizler, şehitler tepesinde adı yazılı olan eşinizin, babanızın, kardeşinizin, evladınızın bizlere hatırası, yadigarısınız" dedi.

Menemen protokolü, 11 ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla, ilçedeki şehit ve gazi yakınları ile iftar sofrasında bir araya geldi.

"Şehitlerimizin ruhu şad olsun"

İftar öncesi masaları tek tek dolaşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti. Ramazan-ı Şerif’i tebrik eden Pehlivan, “Aziz topraklar için gözlerini kırpmadan canlarını vermiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnetle anıyorum. Gazilerimize de Allah’tan sağlık sıhhat diliyor, şükranlarımı sunuyorum. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri; sizler şehitler tepesinde adı yazılı olan eşinizin, babanızın, kardeşinizin, evladınızın bizlere hatırası, yadigarısınız. Devletimiz, milletimiz; sizlerin kıymetini, değerini her zaman biliyor ve hiçbir zaman da unutmayacaktır. Çünkü sizler en değerli varlıklarınızı bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için feda ettiniz. Hepsinin ruhu şad olsun. Şüphesiz ki çeşitli sorunlarınız, arzularınız, dilekleriniz olacaktır. Bunları hiç çekinmeden bütün devlet kademelerine iletebilirsiniz. Şehit yakınları ve gazilerimizin sorunları ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en hassas şekilde tüm kurumlarımız ilgileneceklerdir. Hep söylediğimiz gibi, Menemen Belediyesi siz olduğunuz için var. Bizler her zaman, tüm imkânlarımızla sizlerin yanında, hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Rabbimden Ramazan-ı Şerif’inizin mübarek olmasını; tutacağımız oruçların, yapacağımız ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Hayırlı bayramlara ulaşmak dileğiyle, iyi akşamlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Menemen Kaymakamlığının Tepe Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği iftar programına; Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemen Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaçar, Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Özer, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Menemen Jandarma Komutanı Yüzbaşı Atilla Vurganer, Muharip Gaziler Derneği Menemen Şubesi temsilcileri, Menemen Müftüsü Mehmet Seven, belediye meclis üyeleri, şehit ve gazi yakınları ile gaziler katıldı.