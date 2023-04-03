Van Valiliği tarafından şehit aileleri, gaziler ve yakınlarına iftar yemeği verildi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli’nde şehit aileleri ile gaziler ve yakınları iftar yemeğinde bir araya geldi. Burada masaları tek tek gezen protokol, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti. İftarda kısa bir konuşma yapan Van Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını ifade ederek, kendilerine sağlık ve sıhhat diledi.

Okunan duanın ardından program sona erdi. İftar yemeğine Van Vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, şehit yakınları ve gaziler katıldı.