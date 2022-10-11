Haber verilmesi sonrası otomobilini teslim almak için olay yerine gelen İsmail Gülmez, aracının kısa sürede bulunmasına sevindiğini ifade ederek, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Cemaliye Mahallesi’nde denetimlerde bulunan Devriye Ekipler Büro Amirliği ekibi, Şehit Astsubay Arif Çekiççioğlu Sokak üzerinde park halindeki şüpheli aracı incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, otomobilin Marmara Ereğlisi Cedit Ali Paşa Mahallesi’nden 1 gün önce çalındığı ortaya çıktı.

Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nden çalınan şehit yakınının otomobili, 1 gün sonra Çorlu’da polis tarafından bulundu.

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