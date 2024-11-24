Bayburt’ta 24 Kasım Haftasında şehit ve merhum öğretmenler için mevlid programı düzenlendi, vefat eden öğretmenler kabirleri başında anıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü Haftası dolayısıyla Ulu Cami’de anlamlı bir program gerçekleştirildi. Öğretmen ve öğrencilerin okuduğu ilahiler, aşr-ı şerifler ve mevlid ile şehit öğretmenler ve tüm merhum öğretmenlerin ruhlarına ithaf edilen program büyük bir manevi atmosferde icra edildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve İl Müftüsü Bayram Danacı katıldı. Programda, öğretmenlik mesleğinin kutsallığı ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerin bıraktığı manevi miras vurgulandı.

Bayburt’ta ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, görevleri başında vefat eden öğretmenler unutulmadı. Gerçekleştirilen anlamlı etkinlik kapsamında, merhum öğretmenlerin kabirleri ziyaret edilerek dualar edildi.