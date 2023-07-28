Aile ve Sosyal Politikalar Erzurum İl Müdürlüğü ve Erzurum Gönüllü Anneler Derneği tarafından organize edilen Şehit Aileleri ve Gönüllü Anneler Buluşması katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Gönüllü Anneler Derneği Kurucu Başkanı Gülhan Altınok ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş’ın öncülük ettiği programa şehit anneleri, gönüllü anneler, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, dernek başkanları ve davetliler katıldı. Yapılan konuşmalarda şehitler rahmet ile anılırken onları annelerinin tüm milletimize bırakılan birer kıymetli emanet olduğu dile getirildi.