İzmir Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit ve gaziler onuruna düzenlenen yemekte konuşan Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, "Şehit ve gazilerin borcunu ödeyemeyiz. Elimizden geldiği kadar ailelerinin dertlerini, sıkıntılarını dert edinmek mecburiyetindeyiz. Bu bizim asli vazifemiz" dedi.

İzmir Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit ve gaziler onuruna düzenlenen yemekte konuşan Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, "Şehit ve gazilerin borcunu ödeyemeyiz. Elimizden geldiği kadar ailelerinin dertlerini, sıkıntılarını dert edinmek mecburiyetindeyiz. Bu bizim asli vazifemiz" dedi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, şehit ve gaziler onuruna bir yemek organizasyonu düzenledi. Şehit aileleri, gaziler ile gazi ailelerinin katıldığı yemekte konuşan Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, “Bu atmosferi sizlerle paylaşıyor olmak son derece mutlu edici, kıvanç verici bir tablo. İlçe emniyet müdürümüze bizi bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Şehit ve gazilerimiz için ne desek azdır. Onların borcunu ödeyemeyiz. Elimizden geldiği kadar onların dertlerini, sıkıntılarını dert edinmek mecburiyetindeyiz. Bu bizim asli vazifemiz. Her şeyden önce onların sıkıntısı onların sorunları, ızdırapları varsa Allah ızdırap vermesin hiç birine. Bu naçiz vücudumuzda onları manevi olarak nereye yerleştirebiliriz? Hiç şüphesiz birisi kalbimizin içi diğeri başımızın üstü. Ben ilçe kaymakamı olarak, her şeyden önce bir Müslüman olarak, insan olarak şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanındayım. Son nefesimize kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz. Onlar için ne yapsak azdır ama kapımızın ve gönlümüzün kapısı onlara sonuna kadar açıktır” sözlerine yer verdi. Şehit ve gazi aileleriyle birlik beraberlik yemeği düzenleyen Menemen İlçe Emniyet Müdür Gürcan Alev ise anlamlı bir buluşma olduğunu ve görev süresince Menemen’de sık sık bir araya geleceklerini ifade ederek, “Gazilerimiz ve şehit ailelerimizle beraber akşam yemeğinde bir araya gelmek istedik. Kaymakamımız da burada, bizler sizlerin emrindeyiz. Sizler için ne yapsak zaten haklarınızı ödeyemeyiz” diye konuştu.

Menemen’de bir restoranda düzenlenen yemeğe Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen İlçe Emniyet Müdür Gürcan Alev, Harp Malülü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru ve şehit aileleri ve gaziler ile aileleri katıldı.