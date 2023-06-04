Kayseri Bisiklet Platformu ile 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Kayseri Şubesi tarafından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla ’Çanakkale Şehitlerini Anma Bisiklet Turu’ gerçekleştirildi.

Düzenlenen bisiklet turuna 7’den 77’ye birçok vatandaş katılırken etkinlik hakkında bilgiler veren Kayseri Bisiklet, Motosiklet Tamircileri Odası Başkanvekili Mehmet Lüzumlar; "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle Kayseri’de Çanakkale Şehitleri ve Gazileri Derneği ile birlikte bisiklet turu düzenlemek istedik. Hem Çanakkale Şehitlerimizi anmak hem de Dünya Bisiklet gününü kutlamak. İki ortak amacı birleştirip şehrimizde bisiklet turu yapmak istedik. Yaklaşık 120’ye yakın bisikletçimiz katılacak. Önce Kartal Şehitliğimizi ziyaret edeceğiz, daha sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan Çanakkale Şehitleri Abidesini ziyaret ederek dua edeceğiz" dedi.

1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Kayseri Şube Başkanı Rıza Yağar ise; "Dünya Bisiklet Günü münasebetiyle biz de Kayseri’de kendi imkanlarımızla bu ulvi görevi Çanakkale Şehitleri ve gazileri anısına yapmaya karar verdik. Buradaki maksadımız; şehit ve gazilerimizi böyle önemli günlerde anmak. Turun hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’nda start alan bisiklet turu, Kartal Şehitliği ve Çanakkale Şehitleri Abidesi ziyaretlerinin ardından sona erecek.