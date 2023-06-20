15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, HDP’li vekilin “işgalci kuvvet” söylemine tepki gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, millettin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan, başta terör örgütleri olmak üzere suç ve suçluyla mücadeleyi aralıksız sürdüren polis teşkilatına yönelik ‘işgalci’ hakareti söyleminin asla kabul edilemez olduğunu söyledi.

İstanbul’da valilik yasağına rağmen düzenlemek istenen yürüyüşe polisin yasal olarak müdahalede bulunduğunu belirten Gündüz, “Taksim’den Şişli’ye, oradan Harbiye’de bir araya gelen grup basın açıklaması yaptı. Kalabalığı dağıtmaya çalışan polis ekipleri, yürüyüşe katılan ve taşkınlık yapan 8 kişiyi gözaltına aldı. PKK terör örgütünün siyasi kolu Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, izinsiz gösteri yapmak isteyen bir grubun yürüyüşüne katıldı. PKK sevicisi Saki, polis ekiplerine "işgalci kuvvetler" diyerek kahraman polislerimizi hedef aldı” dedi.

“Terör örgütünün yardım ve yataklığını yapan terör sevicisi Özgül Saki, haddini aşmış, gerçek kişiliğini ortaya koymuştur” diyen Gündüz, “Gecesini gündüzüne katarak görev yapan kahraman polislerimize kirli dilini uzatan terörist sevicisini kınıyor, hukuk karşısında da haklarımızı arayacağız. Meclis çatısı altında bu milletin vergisi ile maaş alan bu terör sevicisinin derhal istifası istenmeli, milletvekili dokunulmazlığı kaldırılmalıdır. Her daim kahraman güvenlik güçlerimizin yanındayız” ifadelerinde bulundu.