Elazığ’da Alâ Sanat Merkezi, hayata geçireceği proje ile şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz tiyatro eğitimi verecek.

Elazığ’da müzik, resim, masal atölyesi ve uygulamalı tiyatro eğitimleri veren Alâ Sanat Merkezi, hayata geçireceği proje ile adeta içleri ısıttı. Şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına 4 ay boyunca ücretsiz tiyatro eğitimi verecek olan merkez, ardından bir oyun sahnelemeyi planlıyor. Elazığ’daki tüm şehit ve gazi ailelerinde bulunan çocukları merkeze beklediklerini ifade eden Erhan Karataş, eğitimler sonunda devam etmek isteyen çocukları da bünyelerine alacaklarını söyledi. Merkez müdürü Erhan Karataş, “Biz Elazığ’da şehit ve gazi ailelerinin 9-18 yaş arasındaki çocuklarına uygulamalı tiyatro eğitimini ücretsiz vermeyi düşünüyoruz. Bu eğitimi sonunda gösteri düzenleyeceğiz ve sahne almalarını sağlayacağız. Eğer bunu başarabilirsek Elazığ’da farkındalık olacağını düşünüyorum. Bunun için Elazığ’daki tüm şehit ve gazi aileleri çocuklarını merkezimize bekliyoruz. Eğitimler ortalama 4 ay sürecek. Yeteneğe göre de değişebilir. Bu süre artı 2 ay daha üzerine eklenebilir. Duruma göre bakacağız. Devam etmek isteyen tüm çocuklar kendi ekibimize dahil olacak. Aylık olarak gösteri yapmış olduğumuz sahnede rol almalarını sağlayacağız. Şehit ve gazi çocukları bizler için çok değerli. Bu vatan için kendi canlarını feda eden, çocuklarını bize emanet eden şehit ve gazilerimize saygımız sonsuz. Bu konuda bizde onların emanetlerine sahip çıkmayı düşünüyoruz’’ dedi.