Samsun Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği ve Bafra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile şehit ve gazi ailelerine yönelik el sanatları teknolojisi kursu açıldı.

Samsun Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği ve Bafra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile şehit ve gazi ailelerine yönelik el sanatları teknolojisi kursu açıldı.

Kursla ilgili bilgi veren Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, "Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin ailelerinin yaşadıkları psikolojik sorun ve sıkıntılarını azaltmak, kaynaşma, moral ve motivasyonlarını yükselterek topluma kazandırmak amacıyla Bafra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle birlikte dernek binamızda el sanatları teknoloji kursu açtık. Kursumuzun usta öğreticiliğini terörle mücadele gazimiz Bayram Bayar’ın eşi Müddet Bayar yapmakta olup kursiyerlerimiz derneğimizin üyeleri şehit ve gazi ailelerimizdir. Kursiyerlerimize şu an nakış işleme teknikleri, örgü teknikleri öğretilmektedir. İleriki dönemde değişik alanlarda da kurslarımız devam edecektir" dedi.