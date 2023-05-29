Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, resmi olmayan sonuçlara göre tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladı.

28 Mayıs tarihinde 2. tura ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimi dün gerçekleşti. Resmi olmayan sonuçlara göre halkın çoğunluğu tekrar 13. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı seçti. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutlaarak, milletin oyunu tam bağımsız Türkiye’den yana kullandığını belirtti.

Halkın seçimini terör destekçilerini serbest bırakanlardan değil, terörü bitirmeye yemin eden Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullandığını söyleyen Gündüz, “Mayıs 2023 seçimlerinde milletimiz tercihini ülkesinin büyümesinden, milli bağımsızlıktan, vatanın bölünmez bütünlüğünden, istikrardan, mandacılık karşıtlığından, terörün karşısında ve katillerin hak ettiği yerde olduğundan emin olmak için tam bağımsız bir Türkiye’den yana kullanmıştır. Yerli ve milli savunma sanayimizin devamı, İHA, SİHA ve gemilerimizin yapımına devam etmesi için yerli ve milli yeraltı zenginliklerimizin çıkartılıp ülke menfaatine kazandırılması, milletin refahının yükselmesi, batının tüm ülke fertlerine boyunduruk vurmasına müsaade etmemesi için, işi yine ehline teslim etmiştir. Tüm teröristlerle kucaklaşanı ve onları özgür bırakacak olanları değil, bebek katili Abdullah Öcalan’a selam gönderenleri değil, AK Parti ve MHP bizi bitirecek diyen Kandil’i değil, layık oldukları şekilde tüm teröristleri ayırmaksızın sarı torbalara koyanı, terörü bitirmeye yemin eden liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı tercih etmiştir” dedi.

Gündüz, oy kullanmaya giderken şehit ve gazileri unutmayan millete de minnettar olduklarını söyledi. Gündüz, “Bu sürece adım adım gitmemizi sağlayan, devletin istisnasız tüm kurumlarına, güvenlik güçlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, emniyet teşkilatımıza, jandarmamıza, güvenlik korucularımıza ve devletine olan desteğini esirgemeyen oy kullanırken Ömer Halisdemir’i, Fethi Sekin’i, Aybüke Yalçını, Eren Bülbül’ü, Yasin Börü’yü şehit ve gazilerimizi unutmayan, feraset sahibi tüm kardeşlerime, şahsım şehit ve gazi aileleri adına da şükranlarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.