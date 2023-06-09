Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Nakipoğlu Mahallesine kazandırılan ve geçtiğimiz yıl Temmuz ayında şehit olan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya’nın adı verilen Sağlıklı Hayat Merkezi’nin açılışı 13 Haziran Salı günü düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.

Son yıllardaki sağlık yatırımlarıyla ilçenin ve Konya’nın sağlık alt yapısına katkılar sunan Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Mahallesinde inşa ettiği Sağlıklı Hayat Merkezi’ni tamamladı. Karatay Belediyesinin önemli sağlık hamlelerinden birisi olan söz konusu merkeze Karatay Belediyesi Meclisinin kararıyla, geçtiğimiz yıl Konya’da uğradığı silahlı saldırı sonucu çalıştığı hastanede şehit edilen Uzman Dr. Ekrem Karakaya’nın adı verilmişti. Nakipoğlu Şehit Uzm. Dr. Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezi’nin resmi açılışı ise, 13 Haziran Salı günü düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.

Merkez, kompleks şeklinde bölgeye hizmet verecek

3 ayrı bölümden oluşan projenin Aile Sağlığı Merkezi bölümünde 5 üniteli Doktor-Hemşire odaları, Aşılama ve Gebe İzleme Odaları, Laboratuvar ile Tıbbi Müdahale Odası bulunuyor. Sağlıklı Yaşam Merkezi bölümünde Ağız Diş Polikliniği, Sigara Bırakma Polikliniği, Çocuk Gelişimi Uzmanı Odası, Okul Sağlığı Odası, Psikolog Odaları, Sağlıklı Beslenme Danışmanı Diyetisyen Odaları, Fizyoterapist Odası, Fiziksel Egzersiz Salonu, Gebe Sınıfı Salonu, Mamografi Odası, Üreme Sağlığı ve KETEM Danışmanlığı, Eğitim Toplantı Salonu, Acil Müdahale Odası, Laboratuvar-Kan Alma Odası yer alıyor. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi’nde ise 2 Dinlenme Odası, Ortak Alan, enerji alanı ile otopark bulunuyor.

“Karatay Belediyesi olarak durmuyoruz, yorulmuyoruz, sadece çalışıyoruz”

Sağlık Bakanlığının belirlediği hizmet kalitesi standartlarına sahip bir yatırımı daha ilçeye kazandırdıklarını söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, merkeze Şehit Uzman Dr. Ekrem Karakaya’nın adını verdiklerini hatırlatarak, Ekrem Karakaya’ya bir kez daha Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diledi. Sağlıklı Hayat Merkezi’nin Karatay’ın sağlıklı yaşam kalitesini yükselten yatırımlar arasında yerini alacağını söyleyen Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak ilçemizin neresinde neye ihtiyaç varsa bir bir tespit ediyoruz ve yatırımlarımızı bu anlayışla hayata geçiriyoruz. Nakipoğlu Mahallemizde daha geniş ve ferah bir Aile Sağlık Merkezi’ne ihtiyaç vardı. İl Sağlık Müdürlüğümüzle istişare ederek Sağlıklı Hayat Merkezi’ni bölgemize kazandırmış olduk. Merkez Sağlık Bakanlığının ortaya koyduğu hizmet kalitesine de uygun. Vatandaşlarımıza daha konforlu ve modern bir ortamda sağlık hizmetleri verecek olan Sağlıklı Hayat Merkezimizi 13 Haziran Salı günü resmi olarak açarak bölge halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Karatay’ımızın ve Konya’mızın sağlık alt yapısına güç katacak yatırımımızın şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu arada merkezimize geçtiğimiz yıl Konya’da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Uzman Dr. Ekrem Karakaya’nın adını verme kararı almıştık. Karatay vefanın merkezidir. Bu vefanın bir gereği olarak da inşallah şehit doktorumuzun adını Karatay’da yaşatacağız. Şehit doktorumuza bu vesileyle bir kez daha Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum” dedi.