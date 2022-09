Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2016 yılında PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Tolga Sağlam’ın 9 yaşındaki oğlu Can Sağlam’a Aydın’ın Efeler ilçesinde sünnet töreni düzenlenirken, minik Can için Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü özel konvoy düzenledi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2016 yılında PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Tolga Sağlam’ın 9 yaşındaki oğlu Can Sağlam’a Aydın’ın Efeler ilçesinde sünnet töreni düzenlenirken, minik Can için Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü özel konvoy düzenledi.

2016 yılında Ankara Jandarma Özel Harekat (JÖH) taburu personeli olan ve Diyarbakır’a geçici görevlendirmeyle giden Uzman Çavuş Tolga Sağlam, Sur ilçesinde PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı Diyarbakır Askeri Hastanesi’nde şehit düştü. Şehit Uzman Çavuş’un 9 yaşındaki oğlu Can Sağlam için Aydın’ın Efeler ilçesinde sünnet töreni düzenlendi. Erkekliğe ilk adımı atan minik Can için, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel konvoy düzenlendi. Evinin önünde sünnet arabasına bindirilen Can, kendisi için özel olarak süslenmiş ve Türk bayraklarıyla donatılmış jandarma ve polis araçları ile sirenler eşliğinde şehir turu attı. Mutluluğu gözlerinden okunan Can, şehir turunun ardından özel araç konvoyu ile sünnet töreninin yapılacağı Kızılcaköy Mahallesi’ndeki düğün salonuna kadar geldi. Sünnet çocuğu Can ile yakından ilgilenen jandarma ekipleri sünnet hediyesi vermeyi de ihmal etmedi. Şehit Uzman Çavuş Tolga Sağlam’ın eşi Cansu Sağlam, sünnet töreni için kendilerini yalnız bırakmayan tüm jandarma ve emniyet mensuplarına teşekkür etti. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı törende minik Can, annesi ve kız kardeşi ile Aydın Zeybeği oynayarak mutlu gününün tadını çıkarttı.

Şehit Uzman Çavuş Tolga Sağlam’ın oğlu sünnet çocuğu Can Sağlam, "Bizi yalnız bırakmadıkları için polis ve jandarma ekiplerine çok teşekkür ederim. Onları çok seviyorum" dedi.

Sünnet çocuğu Can Sağlam’ın kardeşi Adasu Sağlam ise ağabeyinin sünnet töreninde kendilerini yalnız bırakmadıkları için başta jandarma ve polis ekipleri olmak üzere herkese teşekkür etti.

Şehit eşi ile her zaman gurur duyduklarını ifade eden Cansu Sağlam da, "Oğlumun mutluluğu benim için en önemli şey. Buna jandarma ve polis ekiplerimizin katkı sağlaması bize daha farklı bir onur ve gurur verdi. Biz zaten babamız ile de gurur duyuyoruz. Onun yokluğu, eksikliği her zaman içimizde. O eksikliği bir nebze de olsa kapatmaya çalıştıkları ve yanımızda oldukları için güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.