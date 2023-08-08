Türkiye Tekstil Sanayi İş Verenleri Sendikası ile Jandarma tarafından Şehit Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan’ın ailesine ev teslimi töreni valilik makamında yapıldı.

Teslim törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cüneyt Özdemir ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan’ın ailesi katıldı. Teslim töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Öncelikle 24.05.2022’de Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Harekâtı çerçevesinde icra edilen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kardeşimiz Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Bizler aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yapmış oldukları fedakârlıkları hiçbir zaman unutmayacağız. Bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah bizleri onlara karşı mahçup etmesin” dedi.

Türkiye Tekstil Sanayi ve İş Verenleri Sendikası’na ve emeği geçenlere teşekkür eden Vali Çiçek, konuşmasının ardından katılımcılar ile Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan’ın ailesine evin tapusunu takdim etti.