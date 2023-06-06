Samsun’un Bafra ilçesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker, vefatının 2. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütü(BTÖ) mensuplarına yönelik icra edilen Pençe Yıldırım Harekâtı esnasında 6 Haziran 2021 tarihinde BTÖ mensupları tarafından araziye döşenen EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker, şehadetinin 2. yılında Bafra Şehitliğinde kabrinin başında dualarla yâd edildi. Emekli imamlar Aydın Yavuz ve Hasan Yavuz hocaların okudukları Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

Şehit P. Uzm. Çvş. Samet Şeker’in anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.