Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 Kasım 2022 tarihinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşen Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın naaşı 27 ay sonra bulundu. Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi, memleketi Düzce’ye uğurlandı.

3 Kasım 2022 tarihinde terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından Pençe-Kilit bölgesinde yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek kaybolan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın naaşına 27 ay sonra 29 Ocak günü ulaşıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna için 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı askerler tarafından cenaze aracından alınarak katafalta konuldu. Bazna için yapılan duanın ardından, öz geçmişi okundu. Şehit Bazna’nın naaşı silah arkadaşları tarafından helikoptere konularak Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına götürüldü. Bazna’nın cenazesi, hava yolu ile Kocaeli’ne, oradan da kara yolu ile memleketi Düzce’ye götürülecek.

Cenaze törenine Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak İl Jandarma Komutanı Mevlüt Dirim, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, asker, polis, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.