Şehit Sert için, Hocazade Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı, baba ocağında helallik alınmasının ardından törenin düzenleneceği alana getirildi. Cenaze töreninde baba Şahap ve anne Nuran Sert, güçlükle ayakta durabildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak başlatılan Şehit Cem Akdoğan Operasyonu çerçevesinde Van’ın Çatak ilçesi Karataş Çukurları mevkiinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Elbistanlı Uzman Çavuş Kürşat Sert’in naaşı, askeri helikopter ile memleketi Elbistan’a getirildi. Şehidin ailesi de aynı helikopterle Elbistan’a geldi. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından cenaze aracına konularak Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Van’ın Çatak ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Kürşat Sert (30), memleketi Elbistan’da son yolculuğuna uğurlanıyor.

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