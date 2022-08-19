Osmangazi Belediyesi, Bulgaristan’daki Türklere uygulanan asimilasyon politikalarına karşı direnişin simgesi olan ve henüz 18 aylık iken annesinin sırtında komünist rejimin askerleri tarafından vurularak şehit edilen Türkan Bebeğin adını Ovaakça Santral Mahallesi’nde inşa edilen parkta yaşatacak.

Osmangazi Belediyesi, Bulgaristan’daki Türklere uygulanan asimilasyon politikalarına karşı direnişin simgesi olan ve henüz 18 aylık iken annesinin sırtında komünist rejimin askerleri tarafından vurularak şehit edilen Türkan Bebeğin adını Ovaakça Santral Mahallesi’nde inşa edilen parkta yaşatacak.

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın “Yeşil Bursa” kimliğini canlandırması adına ilçeye kazandırdığı parklara bir yenisini daha ekledi. Ovaakça Santral Mahallesi’nde toplam bin 906 metrekare alana inşa edilen Şehit Türkan Bebek Çocuk Parkı, bin 507 metrekare yeşil alan, çocuk oyun alanları ve oturma grupları ile vatandaşların keyifli vakit geçirebilecekleri yeni bir sosyal donatı alanı oldu. İlçeye bugüne kadar 364 yeni park kazandırdıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehre nefes aldıracak yeşil alanların sayısını her geçen gün arttırdıklarını söyledi.

Adını, 1984 yılında Bulgaristan’daki asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında şehit edilen 18 aylık Türkan Feyzullah’tan alan parkın açılışına; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Arif Kurtulmuşlar, BAL-GÖÇ Genel Başkanı Emin Balkan, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Yatırımların 7-8 katı kamulaştırma bedeli ödüyoruz”

Açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bugüne kadar Osmangazi’ye irili ufaklı birçok yatırımı kazandırdıklarını ifade etti. Merkezden en uç noktaya kadar 136 mahallenin tamamına hizmet götürdüklerini dile getiren Başkan Dündar, “Bugün de yapımı tamamlanan Şehit Türkan Bebek Parkı’nı Ovaakçalı vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Planlı şehirlerde hizmet üretmek daha kolay oluyor. Ancak plansız bölgelerde sıkışık ve çarpık yapılaşmadan dolayı hizmet üretmenin zorluğunu çok iyi biliyoruz. Bir park inşa etme için bile maliyetin 7-8 katı kamulaştırma bedeli ödemek mecburiyetinde kalıyoruz. Neredeyse bütün projelerimizi kamulaştırma yaparak hayata geçiriyoruz. Kamulaştırmalar proje bedellerinden daha maliyetli oluyor” dedi.

“Türkan Bebek, Bulgaristan’daki Türk direnişinin simgesi”

Yatırımlar yapmakla birlikte, yapılan yatırımlara isim vermenin de önemine dikkat çeken Başkan Dündar, “Bulgaristan’daki Türk kardeşlerimiz 80’li yıllarda komünizme karşı büyük mücadele verdi. Kırcaali, Cebel, Mestanlı, Kirkovo, Killi ve Eğridere’de başlayan direniş Sovyetler Birliği’nin ve komünizmin çöküşüne neden oldu. Şehit Türkan Bebek de Bulgaristan’daki Türk direnişinin simgesidir. Bulgaristan’daki soydaşlarımız bugün adım adım güçlenerek hükümette yer alma mücadelesi veriyor. Türkiye’ye gelen soydaşlarımız ise çalışkanlığı ile ülke ekonomisine katkı veriyor. Her yıl Killi’de Şehit Türkan Bebek için yapılan anmaya karşılılık bizler de parkımıza Türkan Bebeğin ismini vererek yaşatmak istedik. Mahallelerimizin güzelleşmesi, vatandaşlarımızın daha güzel bir yaşam sürmesi adına üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Halkımıza hizmet sunduğumuz için huzurlu ve mutluyuz. İnanıyorum ki vatandaşlarımız da huzurlular mutlular ve bizlerden de memnunlar” diye konuştu.

Ovaakça Santral Mahallesi Muhtarı Yasemin Vatansever de yaptığı hizmetler ve verdiği desteklerden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkürlerini sundu.