24 Kasım 2016 Şırnak’ta arama faaliyeti sırasında PKK’lı teröristlerin önceden yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan, isminin verildiği okulun öğrencileri ve öğretmenleri tarafından mezarı başında anıldı.

24 Kasım 2016 Şırnak’ta arama faaliyeti sırasında PKK’lı teröristlerin önceden yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan, isminin verildiği okulun öğrencileri ve öğretmenleri tarafından mezarı başında anıldı.

24 Kasım 2016’da Şırnak’ta arama faaliyeti sırasında PKK’lı teröristlerin önceden yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan için öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir grup mezarı başında dua etti. Daha sonra ise okulda program düzenlendi. Törende konuşan Şehit Tuncay Arslan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yüksel Şen, “Öğrencilerimiz, hem okulumuza ismi verilen Şehit Tuncay Arslan’ı hem de vatanımız uğruna gözlerini kırpmadan şehadet şerbetini içen diğer kahraman şehitlerimiz için hatim okudu. Ülkemizin bir karış toprağının kimseye bırakılmayacağını ve gerekirse bu uğurda Türk milletinin her yaştan ferdinin vatanını savunmaya hazır olduğunun bir kez daha gösterdik” dedi.

Törende Şehit Tuncay Arslan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından okunan Kur-an’ı Kerim hatmi bağışlandı ve İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz tarafından duası edildi. Törene Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vedat Kılınç, Emniyet Müdürü Tuncay Demirel, Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz, Şehit Tuncay Arslan’ın babası Celal Arslan, annesi Satı Arslan, kardeşleri akrabaları, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler katıldı.