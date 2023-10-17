Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan Pençe Kilit Operasyonunda 4 yıl önce PKK’lı teröristlerin bölgeye döşemiş olduğu el yapımı bombanın patlaması sonuncunda şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın (27) ismi, Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli köyündeki ilkokulda tefrişatı yapılan ana sınıfına verildi. Ana sınıfının tefrişatı, şehidin arkadaşları ve jandarma personelinin destekleri ile gerçekleştirildi.

Çerkeşli köyünde ana sınıfının açılışı programı şehit Teğmen Raşit Aydın’ın öz geçmişli okunarak başladı. Ana sınıfının açılışında konuşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl “Burada bir vefa hikayesi, vefa örneği yaşıyoruz. Şehidimiz vilayetimizde üniversite eğitimi almış sonra askerlik mesleğini icra etmiş ve icra ederken de şehit olmuşlar. Hazreti Peygamberimize de komşu olmuşlar. Burada bir vefa örneği görünüyor. Bu vefa örneğinin daha öncesi de yaşandı. İlimiz Ertuğrul Gazi Mahallesinde belediyemiz şehidimizin ismini yaşatmak için bir caddeye ismini vermiş, ama daha çok etkilendiğim bir husus oldu. Şehidimizin bir arkadaşı daha önce ilimizde bir mevlit, bir hayır yapmış arkadaşını unutamamış. Yani insanlar öğrenci olarak geldiği bir yerde bile bir vefanın geldiğini görebiliyor. Alçaklar bu evladımızı şehit ettiler. Ama bu alçaklar zannediyor ki bu milletin evlatlarını şehit ederek bu milletin biteceğini zannediyorlar. Bilmiyorlar ki bir Raşit ölürse ismiyle cismiyle binlerce Raşit yaşayacağını bilmiyorlar. Buradan net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki bu al bayrak dalgalanıyorsa, bugün rahat bir şekilde ezanlar okunabiliyorsa, bugün geceleri rahat bir şekilde geçeleri uyunabiliyorsa o şehitlerimizin, gazilerimizin o emanet ettikleri güzel ailelerin duaları ve kanları ile olduğunu biz bundan eminiz ve bundan sonrada böyle devam edecek. Şehidimizin ailesi bir evlat kaybetti ama binlerce evlat kazandılar, bizler bugünden sonra onların evlatlarıyız. Öyle güzel bir evlat, öyle kaliteli evlat yetiştirmişler kendileri vefat ettikten sonra bile halen bütün millet onlara hizmet etmeye devam ediyor. Ben özellikle bir vefa örneği hazırlayan başta şehidimizin ailesine, koordinatörlerimize Jandarma Komutanlığımıza ve bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şehidimizin ruhu şad olsun" dedi.

Düzenlenen açılış programına, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şehidin ailesi ve arkadaşları, Köy Muhtarı Mustafa Metin ve köy halkı katıldı.