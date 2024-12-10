Isparta’da meydana gelen helikopter kazasında 6 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Samsunlu Teğmen Tunahan Dağlı’nın (24) cenazesi, askeri uçakla getirildiği Amasya Merzifon Havalimanı’nda karşılanarak defnedilmek üzere memleketi Samsun Vezirköprü’ye uğurlandı.

Babası Nihat Dağlı’nın 7 yıl önce kanserden hayatını kaybettiği Şehit Dağlı’nın askerleri omuzlarında taşıdığı Türk bayrağına sarılı naaşını, annesi Fatma Dağlı ve kardeşleri karşıladı. Şehitler için duaların edildiği karşılama programına Amasya Valisi Önder Bakan, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve diğer yetkililer de katıldı.

Şehit Teğmen Dağlı, Vezirköprü Köprülü Mehmet Paşa Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Esentepe Mezarlığında defnedilecek.

Dün Kara Havacılık Okulu’na ait UH-1 tipi askeri helikopterin Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonunun yakınlarına düşmesi sonucu meydana gelen kazada Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52), teğmenler Mustafa Atakan Dut (24), Ceyhun Kalyoncu (25) ve Tunahan Dağlı (24), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26) ile Astsubay Çavuş Talha Nergis şehit olmuştu.