Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu sırasında teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin kardeşi Fatih Öztürkmen’in tabut başında göz yaşı döken yakınlarına ’ağlamayın’ diye seslenmesi ve tabut üzerine şehit ağabeyinin kılıcını bırakması ise dikkat çekti.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu sırasında teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin kardeşi Fatih Öztürkmen’in tabut başında göz yaşı döken yakınlarına ’ağlamayın’ diye seslenmesi ve tabut üzerine şehit ağabeyinin kılıcını bırakması ise dikkat çekti.

Irak’ın kuzeyinde devam eden eden Pençe Kilit Operasyon’unda Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen (24) şehit oldu. Şehit Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in naaşı Gaziantep Havalimanı’nda resmi törenle karşılandıktan sonra Nizip ilçesine bağlı kırsal Dazhöyük Mahallesi’nde ikindi namazına müteakip İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kardeşi yakınlarına ’ağlamayın’ dedi, ağabeyinin kılıcını tabutuna bıraktı

Cenaze namazı sonrası göz yaşları sel olurken, şehidin annesi Gülcan, babası Derde ve kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen tabuta sarılarak öptü. Şehidin kardeşi Fatih Öztürkmen’in tabut başında göz yaşı döken yakınlarına ’ağlamayın’ diye seslenmesi ve tabut üzerine şehit ağabeyinin kılıcını bırakması ise dikkat çekti.

Dazhöyük Mahallesi’nde kılınan cenaze namazına, Gaziantep Valisi Davut Gül, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti Gaziantep Millletvekilleri, CHP Gaziantep Milletvekilleri, MHP Gaziantep Milletvekilleri, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları, kent protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.