Helikopter kazasında şehit olan Pilot Teğmen Tunahan Dağlı’nın adı Samsun Vezirköprü’de Köprülüler Anadolu Lisesi’nde konferans salonuna verildi.
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Köprülüler Anadolu Lisesi’nde yenilenerek Şehit Teğmen Tunahan Dağlı’nın adı verilen konferans salonu, protokol üyeleri tarafından törenle hizmete açıldı.
Açılış törenine Vezirköprü İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Av. Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur İstanbul, Askerlik Şubesi Başkanı Teğmen Feride Paşayiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Şehit Teğmen Tunahan Dağlı’nın annesi Fatma Dağlı, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Programın sonunda günün anısına protokol üyeleri ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.