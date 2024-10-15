Geçtiğimiz ay Ümraniye’de şüpheli bir şahsın ateş açması sonucu şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz’ın adı Çekmeköy Belediyesi’nin aldığı kararla millet bahçesine verildi. Çamlık Millet Bahçesi’nin adı “Şehit Polis Şeyda Yılmaz Millet Bahçesi” olarak değiştirildi.

Geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul Ümraniye’de şüpheli bir şahsın ateş açması sonucu şehit olan Şeyda Yılmaz’ın adı Çekmeköy’de yaşatılacak. Her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Çamlık Millet Bahçesi’nin adı Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in girişimleri ile belediye meclisinde alınan kararla Şeyda Yılmaz Millet Bahçesi olarak değiştirildi. Şehidin adının millet bahçesine verildiği tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in ev sahipliğinde gerçekleşen törene; Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, CHP İl Başkan Yardımcıları, şehidin eşi Semih Yılmaz, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Şeyda Yılmaz’ın adı sonsuza kadar burada yaşayacak"

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, “Vatan, millet uğruna serden geçen kahramanlar, bu güzel ülke için toprağa düşen yiğitlerimiz her daim kalbimizdedir. Çekmeköy’de ikamet eden ve alçak bir saldırıda şehit düşen Kahraman Polis Memurumuz Şeyda Yılmaz’ın ismi sonsuza kadar burada yaşayacaktır. Biliyoruz ki, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. İşte bu bakış açısı ile yüzyıllardır bu aziz topraklar bizlere vatan olmuştur. Kanlarını, canlarını bu vatan toprakları için feda etmeyi şeref sayan aziz milletimiz, bu topraklar üzerinde hain emeller peşinde koşanlara, her zaman gereken cevabı vermiş, vermeye de devam edecektir. Bu tür hain saldırıları yapan alçaklar hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak, birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklardır” dedi.

"Parkımız şehidimizin ismiyle yeni bir kimlik kazanmıştır"

Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, “Şehidimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum; yakınlarına sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Şehidimiz, sizlerin olduğu kadar artık Çekmeköy’ümüzün canından bir parçadır. Bizim inancımıza göre, nübüvvetten sonra bir kulun ulaşabileceği en büyük makam, şahadettir. Biz milletçe şehitlerimize, onların emanetlerine sahip çıkıyoruz. Kahraman gazilerimizin yanlarında oluyoruz. Çekmeköy Belediyemiz örnek bir meclis kararıyla şehidimize vefamızı, ona karşı borcumuzun küçük bir göstergesini hayata geçirmiştir. Aziz şehidimiz Şeyma’nın ismini verdiğimiz bu parkın, Çekmeköy’ün sosyal yaşantısında önemli yeri vardır. Şehidimizin ismiyle bu parkımız yeni bir kimlik kazanmıştır. Birlik ve beraberliğimizin manevi harcı olmuştur. İnancımız ve medeniyetimizin en önemli değeri olan şehitlik duygusunun yaşatılmasına, şehidimizin isminin hatırlanmasına vesile olacaktır. Bu kararı alan belediye başkanımıza, meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Şehidimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum; katılımınız için teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, törene gönderdiği mesajında, “Bugün Şehit Polis Şeyda Yılmaz Millet Bahçesi’nin açılış töreninde sizlerle bir arada bulunabilmeyi çok isterdim. Ne yazık ki önceden planlanmış programım nedeniyle aranızda bulunamıyorum. Yan yana olamasak da gönlümün sizinle, dualarımın kahraman şehit polis memurumuz Şeyda Yılmaz ile olduğunu bilmenizi isterim. Şeyda Yılmaz, vatanı korumak gibi kutsal ve onurlu bir görevi yerine getirirken genç yaşta toprağa düştü. Şehitlik mertebesine ulaştı. Ruhu şad olsun. Ailesine, sevenlerine ve milletimize sabır diliyorum. Bu vesile ile vatan için canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle, rahmetle anıyorum. Çekmeköy’de ikamet eden şehidimizin isminin, yaşadığı ilçede yaşatılacak olmasını çok anlamlı buluyorum. Çekmeköy Belediye Başkanımız Orhan Çerkez’e ve Çekmeköy Belediyemize bunun için teşekkür ediyorum. Şehit Şeyda Yılmaz’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, Şehit Polis Şeyda Yılmaz Millet Bahçesi’nin kentimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan anma konuşmalarının ardından şehit Şeyda Yılmaz ve tüm şehitlerimiz için dua edildi. Parkın tabelası ve park girişine konumlandırılan şehidin özgeçmişi duaların edilmesinin ardından vatandaşlarla birlikte açıldı.