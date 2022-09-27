Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 23 Eylül 2022 tarihinde bölücü terör örgütü unsurları ile çıkan çatışma sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş için Mevlit okutuldu.

Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 23 Eylül 2022 tarihinde bölücü terör örgütü unsurları ile çıkan çatışma sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş için Mevlit okutuldu.

Sancaktar Mahallesi’ndeki Mevlide, Vali Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Umut Yalçın, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şehit ve gazi dernekleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mevlit, okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın yaptığı dua ile sona erdi.

Mevlit sonrası Vali Şahin ve beraberindekiler, şehidin babası Niyazi Erkuş, annesi Suna Erkuş ve şehidin yakınlarına başsağlığı dilediler.