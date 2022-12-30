Kastamonu’da Şehit Şerife Özden Kalmış’ın isminin verildiği polis merkezi amirliği dualarla açıldı.

Kastamonu’da Şehit Şerife Özden Kalmış’ın isminin verildiği polis merkezi amirliği dualarla açıldı.

Kastamonu il merkezi Kuzeykent bölgesinde hizmet verecek olan ve 2016 yılında Mardin Midyat’taki bombalı araçlı saldırıda şehit olan Polis Memuru Şerife Özden Kalmış’ın isminin verildiği polis merkezi amirliği, düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, “Bugün güven ve huzur şehri olan Kastamonumuzun kent güvenlik yönetiminin gereği olan güven hissinin, polis-halk desteğiyle daha yüksek standartlara çıkarmak için yeni polis merkezimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. 177 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Türk Polis Teşkilatı olarak vatanımızın bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için dimdik ayaktayız. İl merkezinde 19 mahallemiz, Hacıbey ve Budamış köylerimizin bir kısmı olmak üzere sorumluluk bölgemizde hizmet vermekteyiz. Nüfus hareketliliğinin günden güne şehrin kuzey kesiminde yoğunlaşmasıyla vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmeti hızlandırmak, suç ve suçluyla daha etkin mücadele etmek amacıyla bu bölgede, çağın gereklerine uygun, gelişen teknolojinin gereksinimlerine karşılık verebilecek polis merkezimizi açmak üzere yapılan çalışmalarda sona ulaşmanın sevinci içindeyiz" dedi.

Daha sonra konuşan Vali Avni Çakır ise, “Kastamonu’ya çok güzellemeler yapılıyor ama ‘huzur şehri’ tanımlaması fazlasıyla yakışıyor. Osmanlı’nın uzun zaman sancak merkezliğini yapmış, Anadolu’nun bütün kadim değerlerini bünyesinde halen dipte tutan Kastamonu insanının bunda çok büyük bir katkısı var. Kastamonu’ya girdiğiniz anda kadim bir kültüre, çok özel bir yere girdiğinizi hissediyorsunuz. Bu tabii ki burada

yaşayan insanların katkısı olduğu kadar, ecdadımızın bu güzel topraklara

yaptıkları eserleri sayesinde. Huzur elbette ki tek taraflı bir hadise değil,

insanın bu anlamdaki rolü herkesten fazla ama bu anlamda huzurun asayişin

sağlamasındaki tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalışmasıyla orantılı bir

hadise. Kastamonu’da da kolluk mensubu arkadaşlarımıza 7 gün 24 saat tamamen

vatandaş odaklı görev anlayışıyla büyük bir uyum içerisinde hem emniyet

cephesinde hem jandarma hem de diğer asayişle ilgili birimler güzel bir çalışma

sergiliyorlar. Ben de bu ekibin başı olarak son derece memnunum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilerek, polis merkezinin açılış kurdelesi kesildi.