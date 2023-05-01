Yalova Makine OSB’nin pilot okulu olan Şehit Sercan Yazar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri TEKNOFEST festivaline katıldı.

Şehit Sercan Yazar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve proje öğretmenleri Yalova Makine İhtisas OSB koordinasyonunda TEKNOFEST’e katıldı. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen etkinlikte Teknofest projeleri arasında yarışan okul takımını yalnız bırakmayan öğrenciler gezi çerçevesinde proje stantlarını, yarışmaları ve diğer etkinlik alanlarını ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Bayraktar Kızılelma, Aksungur/Anka, Bel-429 (Egm), F-16 Solotürk, Cn 235 Casa (Paraşüt Atlayışı), Gyrocopter, Türk Yıldızları, T-129 Atak Helıkopterı, S-70 (Çelık Kanatlar), Gökbey, Hürkuş, Cesna/Cırrus, Green Marhc gibi yerli ve milli teknoloji ürünlerini görme fırsatı bulan öğrencilere ayrıca stantlarda hediyeler verildi.

Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektiren teknik gezi grubu, teknik gezinin düzenlenmesinde emeği geçen başta Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir ve OSB Müdür Vekili Mustafa Acar olmak üzere emeği geçen tüm OSB kadrosu, okul yönetici ve öğretmenlerine teşekkür etti. Öğrenciler dönüşte edindiği bilgi ve tecrübeleri arkadaşlarına aktarma ve proje kültürünü daha da geliştirme sözü verdi.