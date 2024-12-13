Batman’ın Kozluk ilçesinde bulunan Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Olası yangınlara karşı farkındalık oluşturmak ve acil durumlarda doğru hareket etme becerisini kazandırmak amacıyla yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Okuldaki tüm öğrenci ve öğretmenlerin tatbikata katıldığını ifade eden Okul Müdürü Faysal Kongül, “Yangın alarmının çalmasıyla öğrencilerimiz hızla ve düzenli bir şekilde toplanma alanına yönlendirildi. Tatbikat çerçevesinde portatif bir yangın söndürüldü ve bir öğrencimiz güvenli bir şekilde okul penceresinden tahliye edildi. Tatbikatta emeği geçen tüm ekiplere ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Güvenli bir okul ortamı için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.