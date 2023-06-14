İstanbul’da 2015 yılında adliyedeki odasında DHKP-C’li teröristlerce rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına memleketi Siirt’te bir okula kütüphane kuruldu.

30 Aralık 2022’de şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına "Kitaplar umutla dolsun" sloganıyla başlatılan kitap bağış kampanyasının devamı olarak Siirt’tekki Ebul Vefa İmam Hatip Ortaokulu’nda "Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi" oluşturuldu. Kütüphanenin açılışında konuşan Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, 30 Aralık 2022 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde şehit Mehmet Selim Kiraz anısına başlatılan kitap bağış kampanyasında 25 bin adet kitap topladıklarını söyledi. Toplanan kitapların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilerek ihtiyacı olan okullara tevdi edildiğini ifade eden Sarıca, "Bu süreçte ihtiyacı olan çocuklarımız kitaplardan istifade etmişti. Bu çalışmamızın devamı olarak bugün burada modern bir kütüphane konseptinde olan Ebul Vefa İmam Hatip Ortaokulu’muzda çocuklarımızın doğru, güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlamak, kişisel ve sosyal gelişimlerini tamamlamasını sağlamak, aynı zamanda boş vakitlerini faydalı bir şekilde tamamlamasını sağlamak üzere toplanmış bulunmaktayız" dedi.

Söz konusu kütüphanenin hayırlara vesile olması dileğinde buluna Başsavcı Sarıca, "Bu süreçte şehidimiz Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın Siirtli olması sebebiyle de onun adını yaşatmak istedik. Bu vesileyle de kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ayrıca başsağlığı dileklerimizi iletiyorum” diye konuştu.

Siirt Denetimli Seferberlik Müdürlüğünde görevli Vaiz Murat Ağah tarafından gerçekleştirilen duanın ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Törene Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Siirt Denetimli Seferberlik Müdür Yardımcısı Murat Öncül, kurum ve kuruluşların müdürleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.