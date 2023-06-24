Dumlupınar Orman İşletme Şefliği tarafından Şehit Sancaktar Mehmetçik heykelinde temizlik çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Meçhul asker nezdinde başta Başkomutanlık Savaşı olmak üzere Milli Mücadele’ye katılan şehit, gazi, tüm asker ve komutanlarla beraber Türk milletini sonsuza kadar temsil etmek amacıyla bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla inşa edilen Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy yakınlarında yer alan, Türk Kurtuluş Savaşı şehitlerine atfedilen Şehit Sancaktar Mehmetçik Heykeli Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Dumlupınar Ormanı İşletme Şefliği tarafından basınçlı su ile yıkandı ve çevresinin bakım çalışmaları yapıldı.

Başkomutanlık Tarihi Milli Parklar Müdürlüğüne, bölgenin temizliğinde destek veren Dumlupınar Orman İşletme Şefliği personeli, Türk Devletinin temelinin atıldığı ve şehitlerin ruhlarının dolaştığı bölgede görev yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.