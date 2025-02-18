Hakkari Çukurca’da 1996 yılında şehit düşen Sami Yalçın için kendi köyünde hatıra ormanı oluşturuldu.

Hakkari’nin Çukurca ilçesine 199 şehit olan Sami Yalçın için hatıra ormanı oluşturuldu. İsmailli Köyü muhtarı Şükrü Yıldırım’ın öncülüğünde, köyde ikamet eden vatandaşlar tarafından toplamda 400 adet çam fidanı dikildi. İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, bu çamlığın oluşturulmasında emeği geçen Muhtar Şükrü Yıldırım’a ve köy halkına teşekkür etti. Dilmen, "Şehitlerimizin adının yaşatılıyor olması bizleri gururlandırıyor" dedi.